‘Tasavvuf Müziği ile Yunus İklimine Yolculuk' temalı konser

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Türk Müziği Topluluğu'nca 5-10 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri kapsamında “Tasavvuf Müziği ile Yunus İklimine Yolculuk” temalı Tasavvuf Müziği konseri verildi.

Şef Ömer Faruk Bayrakçı yönetiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı'nın Konuk Sanatçı olarak katıldığı konserin ilki Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde, ikincisi ise Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Tasavvuf Müziğinin birbirinden güzel örneklerinin yer aldığı konserde Zekai Dede'ye ait Uşak ve Hicaz makamlarında ilahiler ile Arapça sözlü ilahi anlamına gelen şuğul formunda eserler ve Bektaşi tekkelerinde okunan, bestelenmiş ilahiler olarak bilinen, nefes formunda eserler seslendirildi.

Vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlenen konser; konuk sanatçı Belviranlı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in sanatçılara teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.