Taşıt trafiği yüzde 179 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, karayolunda son 18 yılda yaptığımız 28 bin kilometre bölünmüş yolla taşıt trafiğinin yüzde 179 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar olduğunu belirtti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son 18 yılda 28 bin kilometre bölünmüş karayoluyla can kayıplarının önüne geçildiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemiz olarak 3 binin üzerindeki şantiyemizle 400 bine yakın çalışanımızla birlikte memleketimize katkıda bulunmak için büyük bir özveriyle çalışmamız var. Özellikle kara yolunda son 18 yılda yaptığımız 28 bin kilometre bölünmüş yolla taşıt trafiğinin yüzde 179 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Yani yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık. Cumartesi günü Akhisar çevreyolunu hizmete alacağız. Daha sonraki hafta Malatya Kömürhan Köprüsü'nü daha sonraki hafta sonu Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimini hizmete alarak 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamış olacağız. Ankara-Niğde otoyolunun da eksik kalan ikinci kısmını tamamladık. Onu da önümüzdeki hafta açılışını yaparak hizmete alacağız” diye konuştu.

“Ülkemizden Çin'e ve Avrupa ülkelerine demiryoluyla ihracat trenlerimizi faaliyete geçireceğiz”

Çin'den sonra Avrupa ülkelerine de trenle ihracatın faaliyete geçeceğini de aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Demiryollarında büyük bir atılım var. İnşallah önümüzdeki yıllar demiryolları yılları olacak. Bir taraftan hızlı trenlerin imalatları, bir taraftan sanayi bölgelerine bağlantılar, limanlara bağlantılar bunları yaparak lojistik maliyetleri düşürmeyi hedefliyoruz. Geçen hafta Çin'den Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun orta koridorunu kullanarak ilk ihracat trenimizi Çin'e göndermiştik. Bunun peşi de gelecek. İnşallah bundan sonra ülkemizden Çin'e ve Avrupa ülkelerine demiryoluyla ihracat trenlerimizi faaliyete geçireceğiz. Gelişen demir yolları, gelişen ülkemizde daha çok araç, daha çok ekipman ve demiryolu araçlarına ihtiyacımız olacak. Bunları da inşallah yerli ve milli üretmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.