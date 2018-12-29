Tataristan Devlet Sinema Genel Müdürü Aytuganova'dan Kazım Kurt'a ziyaret

Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarete Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ile Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Yurt Dışı Direktörü Bayram Bayrammuhamedovla katıldı.

Tataristan Devlet Sinema Genel Müdürü Milyauşa Aytuganova, ziyarette yaptığı konuşmasında, Kazım Kurt'un ismini sık sık duyduklarını ve başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Türkiye ile Tataristan'ın Kazan Tatarlarının mecburi göçünü anlatan Mahmut Galyau'nun "Muhacirler" eserinden uyarlanan bir film çekeceklerini belirten Aytuganova, film çekimleri öncesinde Eskişehir'e gelecek incelemelerde bulunduklarını ifade etti. Başkan Kurt ile de bir süre sohbet eden Aytunganova, film konusunda görüş alışverişinde bulundu.