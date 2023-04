Tatarlar yöresel yemeklerini yapıp bir araya geldi

Kazan Tatarları, yöresel yemeklerini yapıp Odunpazarı ilçesi Dede Mahallesi'nde bulunan Kazan Tatarları Müze Evi'nde bir araya geldiler. Düzenli olarak organize ettikleri etkinlikle yerel lezzetlerini tekrar anımsamak istediklerini belirten dernek üyeleri, piruk, çakçak tatlısı, peremeç yemeği gibi bir çok yerel lezzetlerini birbirlerine ikram ederek sohbet ettiler. Türkiye'de Tatar yemeği olarak sadece çiböreğin ünlü olduğunu belirten Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Vedat Doğu, diğer yöresel lezzetlerin de tanıtmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

“Yemeklerimizi unutturmamak için böyle toplantılar yapıyoruz”

Düzenlenen yöresel etkinlikler hakkında konuşan Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Vedat Doğu, bir araya gelerek özledikleri tatları birbirlerine ikram ettiklerinin altını çizdi. Başkan Doğu, “Eski günlerimizi ve yemeklerimizi unutturmamak adına geleneksel olarak 2 haftada ya da ayda bir olmak üzere böyle toplantılar yapıyoruz. Tataristan'dan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz ve yemek kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. Çakçak tatlısı, peremeç yemeği, beliş böreği gibi özel yiyeceklerimiz var, çocuklarımızın bunları unutmaması ve devam ettirmesi için böyle bir etkinlik düzenliyoruz ”dedi.

“Şimdilik sadece çibörek ile meşhuruz"

Yöresel tatlı ve yemeklerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Başkan Vedat Doğu, ilerleyen dönemde çibörek haricindeki Tatar lezzetlerinin de tanıtımı için hazırlık yaptıklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Piruk tatlısı genellikle turta gibi yapılır. Bu tatlının kayısılısı, elmalısı gibi her türlü çeşidi yapılır. Beliş içi hamur kaplı ve sulu olan bir yemektir. Genellikle patates ve kaz etinden yapılır ama koyun, kuzu ve dana gibi her türlü et ile patatesin birleşmesiyle yapılan bir hamur çeşididir. Tatarların meşhur çakçak tatlısı, bal ile yapılır. Hamurlar küçük küçük hazırlanır ve birbirlerine yapışması çok önemlidir. Biliyorsunuz şimdilik sadece çibörek ile meşhuruz ama inşallah bu ürünleri de Eskişehir'in gündemine getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.