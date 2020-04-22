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Tavuk ve tavşan hırsızı yakalandı

Eskişehir’de, bir ikametin bahçesinden çalınan kümes hayvanları ve tavşan, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de, bir ikametin bahçesinden çalınan kümes hayvanları ve tavşan, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


Alınan bilgilere göre; olay Sazova Mahallesi yaşandı. Adem S.'ye ait ikametin bahçesinde bulunan kümeste 10 tavuk, 1 horoz ve 1 tavşan çalındı. Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen Ahmet C.'ın evi tespit edildi. Şüphelinin Çamlıca mahallesindeki ikametinde polis ekiplerince yapılan aramalar sonucu çalınan hayvanlar ele geçirilerek Adem S.'ye teslim edildi.

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