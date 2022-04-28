İhlas Haber Ajansı

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TAYAD üyesi 4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de izinsiz yürüyüş gerçekleştiren TAYAD üyesi 1’i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de izinsiz yürüyüş gerçekleştiren TAYAD üyesi 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.


İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bugün izinsiz yürüyüş gerçekleştirmek isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri İle Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi 1'i kadın 4 kişi, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen eylemi sonlandırmadı. Polis ekipleriyle karşı karşıya gelen eylemciler çıkan arbede sonucunda gözaltına alındı.

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