Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından “Yaşlanarak öğrenme, öğrenerek yaşlan” sloganı ile kurulan Anadolu Tazelenme Üniversitesi, 60 yaş üstü bireylere eğitim veriyor. Alanında uzman akademisyenler tarafından gönüllülük esas alınarak, uygulamalı derslerin yanı sıra teorik dersler de veren Tazelenme Üniversitesi projesi, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan arasında 11 Şubat 2019'da imzalanan protokol ile başladı. Anadolu Tazelenme Üniversitesi Koordinatör ve Yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Emre Birinci, söz konusu üniversite modeliyle ilgili bilgi vererek, “Tazelenme Üniversitesi öncelikle Akdeniz Üniversitesinde, Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından kurulmuştur. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 6-7 üniversitede var olan 60 yaş üstü bireylerin bilgi, becerilerini geliştirmeye yönelik kurulmuş bir üniversite modelidir” dedi.

Kayıtlar sınavsız ve ücretsiz gerçekleşiyor

Kayıtların sınavsız ve ücretsiz gerçekleştiğini söyleyen Birinci, gönüllük çerçevesinde verilen derslerin uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştiğini ifade etti. Birinci, Anadolu Tazelenme Üniversitesinde birinci sınıfta halk sağlığı, iletişim, psikoloji, gerontoloji, akılcı ilaç kullanımı, nöroloji, ağız ve diş sağlığı, egzersiz, halk müziği ve ritim derslerinin olduğu, bunların dışında uygulamalı olarak da kadınlar için tamirat, erkekler için yemek pişirme teknikleri ve örgü örme gibi derslerin de bulunduğunu ifade etti.

Tazelenme Üniversitesinin 125 öğrencisi bulunuyor

Birinci, Tazelenme Üniversitesi olarak hedeflerini açıklarken, “2007 yılında yüzde 7.1 olan yaşlı nüfus oranı, 2019 yılı içerisinde yüzde 9.1'e yükseldi. Eskişehir'de ise bu oran yüzde 13 civarında. Buna bağlı olarak yaşlılara yönelik etkinlikler ve faaliyetler hızlı bir şekilde artıyor. Anadolu Üniversitesi olarak aslında sadece öğrenci yetiştirmediğimizi aynı zamanda şehrine de katkı sunan, Eskişehirle bütünleşmiş bir üniversiteyiz. Amacımız, 60 yaşın üzerindeki kişilere yönelik eğitsel faaliyetlerle onların yaşam kalitesini arttırmak. Özellikle Rektörümüz Sayın Şafak Ertan Çomaklı'nın büyük destekleriyle birlikte bu projeyi faaliyete geçirdik ve yoğun bir ilgi gördük. Şu anda kayıtlı olup derslere aktif olarak katılan 125 öğrencimiz var. Güne egzersizle başlıyor, yemeklerini üniversitemizde yedikten sonra teorik dersler ile güne devam ediyorlar” diye konuştu.

Kuşaklar arası dayanışma ön planda

Kuşaklar arası dayanışmayı arttıracak bir proje hedefleri olduğunu dile getiren Birinci, sürdürülmekte olan “Yol Arkadaşım” projesi hakkında ise şunları söyledi:

“Bu proje ile Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini bir araya getiriyor, kuşaklar arası dayanışma olgusunu ön plana çıkarıyoruz. Bu projedeki temel amacımız ise kuşakların bir araya gelerek belli aralıklarla etkinlikler organize etmesi. Şu an için sinema, tiyatro ya da herhangi başka bir sosyal etkinlik ile ayda 3 etkinlik ile bir araya gelmelerini planlıyoruz. Nisan ayı içerisinde de Tazelenme Üniversitesi Olimpiyatları olacak. Öğrencilerimiz şu an bu olimpiyatlara hazırlanıyor. Muğla'da gerçekleşecek olan olimpiyatlarda voleybol, atletizm, masa tenisi, bocce, orientiring gibi çeşitli branşlarda diğer kampüs öğrencileri ile yarışılacaklar. ”