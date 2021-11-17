Tazelenme Üniversitesi ders başı yapıyor

Pandemi nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara veren, 60 yaş üstü bireylerin sosyal hayata katılımı, kaliteli yaşam sürdürmelerini ve aynı zamanda var olan yaşlılık algısını değiştirmeyi amaçlayan Tazelenme Üniversitesi, 22 Kasım'da ders başı yapacak.

Öğrencilerine ücretsiz ve sınavsız 4 yıl öğrenim hakkı sunan Tazelenme Üniversitesi'nde 11-12 ve 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen kayıtlar yoğun ilgi gördü. Birinci sınıflar için belirlenmiş olan 50 kişilik kontenjan saatler içerisinde doldu. Pandemi nedeniyle gerekli önemlerin alındığını belirten Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü kurucusu ve Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emre Birinci, kayıt esnasında öğrencilerden aşı kartı ve hes kodlarının alındığını, aşı olmayanların kayıtlarının alınmadığını, öğrencilerin maskesiz bir şekilde derslere giremeyeceklerini, derslerin salonların öğrenci sayılarına göre planlandığını ve yüzde 38 doluluk oranı ile derslerin işleneceğini belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Birinci, ayrıca derslerin gönüllü öğretim elemanları tarafından verileceğini, öğrencilerin derslerinin haftada iki gün olacağını ifade etti. Egzersiz, Sağlık bilgisi, Psikoloji, Hukuk, İngilizce, Akılcı İlaç Kullanımı, Psikiyatri, Astronomi ve Evren Bilimi gibi derslerin olacağı eğitim faaliyeti 22 Kasım tarihinde başlayacak.