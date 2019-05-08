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Tazelenme Üniversitesi Eskişehirlilere tanıtıldı

Anadolu Üniversitesi iş birliği ile Eskişehir’de faaliyetlerine başlayan Tazelenme Üniversitesi tanıtım çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi iş birliği ile Eskişehir'de faaliyetlerine başlayan Tazelenme Üniversitesi tanıtım çalışmaları devam ediyor.


Öğr. Gör. Dr. Emre Birinci koordinatörlüğünde yürütülen tanıtımlar kapsamında; kentin çeşitli noktalarında açılan tanıtım ve ön kayıt stantları Eskişehir halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan arasında 11 Şubat 2019 tarihinde imzalanan protokol ile ilk adımı atılan Tazelenme Üniversitesi, Ekim ayında Eskişehir'de eğitimlere başlıyor. 60 yaşın üzerindeki bireylere sınavsız ve ücretsiz bir şekilde eğitim alma fırsatı sunan Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt olmak için 60 yaşından gün almış olmak gerekiyor. Kayıt yaptırmak isteyenler, 2 adet vesikalık fotoğraf ve kimlik kartı fotokopisi ile Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi'nde bulunan Tazelenme Üniversitesi ofisine başvurabiliyor.


Bir sorumluluk projesi


Tazelenme Üniversitesi, Türkiye'de yeni bir yaşlılık algısı oluşturulması ve Türkiye'ye özgü, dünyada da örnek teşkil edecek bir yaşlı üniversitesi modeli geliştirilmesi amacıyla Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından kurulmuş bir sosyal sorumluluk projesi olarak dikkat çekiyor. İlk olarak Akdeniz Üniversitesi bünyesinde başlayan proje İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Girne Üniversitesi'nde devam ediyor.

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