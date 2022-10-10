Tazelenme Üniversitesi öğrencileri oryantasyon toplantısında buluştu

Tazelenme Üniversitesi oryantasyon toplantısı, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi. Toplantıda Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci dersler, kampüs olanakları ve yıl içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenen etkinlikler hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

“Tazelenme Üniversitesinin sizlerin hayatına olumlu etkileri olacağına inanıyoruz”

Tazelenme Üniversitesinin bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna değinen Kurucu Koordinatör Doç. Dr. Emre Birinci konuşmasında, “Hep birlikte çok güzel deneyimler yaşadığımız Tazelenme Üniversitesi bu yıl da kapılarını yeni öğrencilerine açıyor. Türkiye'deki yaşlılık algısının değiştirilmesine yönelik geliştirilen bu sosyal sorumluluk projesi ülkemize özgü olmakla birlikte dünyaya da iyi bir örnek teşkil ediyor. Üniversitemiz yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasının yanı sıra mevcut donanımlara yenilerinin eklenmesini misyonu olarak belirledi. 2018 yılında bu hedef doğrultusunda ‘Yaşlılık Zirvesi' ile yola çıktık ve bugün Anadolu Üniversitesi çatısı altında Tazelenme Üniversitesi olarak 207 kişilik büyük bir aile olduk. Güzel anılar ve iyi dostluklar biriktireceğiniz üniversitemizin sizlerin hayatına olumlu etkileri ve büyük katkıları olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.