Tazelenme Üniversitesi öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı

Anadolu Üniversitesi Kuşaklararası Dayanışma Kulübü ve Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci'nin de yer aldığı etkinlikte öğrenciler Yunus Emre Kampüsünde bulunan kedi ve köpeklere mama bıraktı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü önünde buluşan öğrenciler kampüs içerisinde farklı yer yerlerde bulunan kulübeler ve mama kaplarının olduğu noktalarda sokak hayvanları için mama ve su bıraktı. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü için farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Kuşaklararası Dayanışma Kulübü Başkanı Ceyda Bayram etkinliğe dair şu açıklamalarda bulundu:

Farkındalık oluşturmayı hedefledik

“Sokak hayvanları, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede önemli sorunlarla mücadele ediyor. Sokakta yaşayan hayvanlar, yiyecek ve suya erişimde zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Sokak hayvanlarının korunması onların bizlerle daha uyumlu şekilde yaşamalarını sağlıyor. Biz de Kuşaklararası Dayanışma Kulübü olarak bu önemli günde kampüsümüzün içinde yaşayan dostlarımızın yanında olduk.”