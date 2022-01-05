Tazelenme Üniversitesi öğrencileri uzay yolculuğuna çıktı

Anadolu Üniversitesi iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Astronomi ve Uzay Bilimi Dersi kapsamında Sazova Bilim ve Kültür Parkı Sabancı Uzay Evi'ni ziyaret etti.

Ders sorumlusu Avukat Serhat Kaşıkara ile birlikte gerçekleştirilen, öğrencilerin keyifli zaman geçirdiği etkinlikte Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucusu ve Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emre Birinci de yer aldı. Etkinliğe dair görüşlerini paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Birinci, “Birinci sınıf öğrencilerimize “Astronomi ve Uzay Bilimi” dersi de dâhil olmak üzere birçok ders veriyoruz. Bugün de öğrencilerimizin yaklaşık 7 haftadır Astronomi ve Uzay Bilimi Dersi kapsamında gördükleri eğitimin sonunda ders sorumlusu Avukat Serhat Kaşıkara'nın organize ettiği etkinlikte Uzay Evi'ni ziyaret ettik. Öğrencilerimiz bu sayede teorik olarak aldıkları eğitimi görselleştirme fırsatı buldular. Bu kapsamda dönem boyunca bilgi birikimini bizden esirgemeyen ders sorumlumuz Serhat Kaşıkara'ya Tazelenme Üniversitesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, gösterinin ilk kısmında yıldızlar hakkında ikinci kısmında ise gezegenler ve uzay araçları hakkında bilgiler aldılar. Etkinlik, Ömer Ayyıldız'ın öğrencilerden gelen soruları yanıtlamasının ardından son buldu.