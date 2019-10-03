Tazelenme Üniversitesinde dersler başladı

Anadolu Üniversitesi bünyesinde bu yıl ilk öğrencilerini kabul eden Tazelenme Üniversitesi'nde dersler başladı.

Kampüsün 60 yaş üstü yeni öğrencileri gençleri aratmadı. Dersleri ilgiyle takip eden öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü. Tazelenme Üniversitesi öğrencileri dönem boyunca teorik dersler yanında uygulamalı dersler ile tamirattan-tadilattan, yemek yapmaya kadar farklı alanlarda uygulama da yapacaklar. Eğitimin ilk gününde spor uzmanı Osman Zafer'in “Egzersiz” dersi ile yeni dönemi açan öğrenciler; Öğr. Gör. Esin Şener'in “Psikoloji”, Öğr. Gör. Erdal Uludağ'ın “Ritim”, Öğr. Gör. Pelin Demirçe Altıntaş'ın Türk Halk Müziği, İzzet Kaptan'ın “Kadınlara Tamirat” derslerine katıldılar. Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Egzersiz, Psikoloji, Genel Sağlık Bilgisi, Akılcı İlaç Kullanımı, Ritim, Türk Halk Müziği, Kadınlara Tamirat ve Erkeklere Yemek Pişirme Sanatı gibi dersler alacaklar.

Kadınlar tamirat işlerini öğrendiler

Tazelenme Üniversitesinin, “Kadınlara Tamirat” dersi kapsamında kadın öğrenciler; çivi çakma, vidalama, matkap kullanma gibi konularda eğitim aldı. Anadolu Üniversitesi Atölyeler Müdürlüğü İşçi ve Metal Boya Atölyesi Sorumlusu ve dersin yürütücüsü İzzet Kaptan tarafından yürütülen derste, öğrenciler, tamirat konusunda bir çok yeni bilgi öğrendiler. Anadolu Üniversitesi atölyelerinde gerçekleştirilen ve sadece kadın öğrencilerin katılım gösterdiği derste, hayli keyifli ve eğlenceli anlar yaşandı.

“Öğrenciler inanılmaz heyecanlılar”

Dönemin ilk dersinde öğrencilere eşlik eden Tazelenme Üniversitesi Eskişehir Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Emre Birinci, şunları söyledi:

"Bugün ilk dersimizde kadınlara özel tamirat eğitimi veriyoruz. Şu an çivi çakma, vidalama, matkap kullanma gibi konuları öğreniyorlar. Öğrenciler inanılmaz heyecanlılar, bu durum bize de yansıyor. Biz de onları böyle gördüğümüz için çok seviniyor ve gururlanıyoruz."