Tazelenme Üniversitesinde kayıtlar devam ediyor

Anadolu Üniversitesi iş birliği ile Eskişehir'de faaliyetlerine başlayan ve yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasının yanı sıra yenilerinin kazanılmasını amaçlayan Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini bekliyor.

Anadolu Üniversitesi ile 60+ Tazelenme Üniversitesi arasında iş birliği protokolü ile hayata geçirilen programın kayıtları devam ediyor. Türkiye'de yeni bir yaşlı algısı oluşturacak bir modeli geliştirme vizyonuyla yola çıkan Tazelenme Üniversitesi, 60 yaş üstü ve okuma yazma bilen herkesi bekliyor. Öğrenciler, haftada iki gün üniversite bünyesinde yapılacak derslerde güzel yemek pişirme, örgü örme, tamirat gibi derslerin yanı sıra fizyoloji, hastalık bilgisi, akılcı ilaç kullanımı, egzersiz, hukuk, iletişim ve psikoloji gibi birçok alanda ders alacaklar. Herhangi bir ücret ve sınav bulunmazken devam zorunluluğunun bulunduğu ve toplamda 4 yıl sürecek olan programın kayıtları ise 28 Haziran tarihinde son buluyor.

Zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler

Yaşlılık döneminde kişilerin fonksiyonlarda gerilemenin olduğu, hastalıkların arttığı, sosyal, psikolojik, ekonomik sorunlarla karşılaşılabilen bir dönem olduğunu belirten Tazelenme Üniversitesi Eskişehir Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Emre Birinci, Tazelenme Üniversitesi ile 60 yaşın üzerindeki kişilerin alanının uzmanı kişilerden dersler alacaklarını, sosyalleşeceklerini ve donanımlarının artacağı belirtti. Birinci, “Aynı zamanda bu üniversite kuşaklararası diyalogun da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Hem genç öğrencilerimiz hem de ruhları genç öğrencilerimiz aynı kampüste ders alacaklar ve ortak alanları birlikte kullanacaklar, birlikte vakit geçirme olanakları olacak. Öğrenciler zorunlu derslerin yanı sıra ilgili duydukları alanlara göre fotoğrafçılık, sosyal medya, halk dansları gibi seçmeli dersleri de alabilecekler. Burada hem el becerilerin geliştirilmesi hem de gündelik hayatta kullanabilecekleri pratik bilgileri vermeyi amaçlıyoruz. Anadolu Üniversitesi bünyesinde açılacak olan Tazelenme Üniversitesine devam edenlerin hayata bakış açıları değişecek, yaşam kaliteleri artacak ve kendilerini daha iyi hissedecekler” şeklinde konuştu.

Detaylı bilgilerin ‘02223350580/4565' numaralı telefondan ve Yunus Emre Kampüsünde yer alan Öğrenci Merkezindeki birimden öğrenilebileceği kaydedildi.