İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TCDD'ye ait 700 bin değerinde tren parçası çalan şahıslar yakalandı

Eskişehir’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait 19 tren vagonundan değeri 700 bin lira olan mekanik parça çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait 19 tren vagonundan değeri 700 bin lira olan mekanik parça çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karagözler Mahallesi'nde park halindeki bulunan bir trenin 19 vagonundan mekanik parçaların sökülerek çalınması sebebiyle çalışma başlattı. Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan O.Ö. ile B.S., jandarmadaki yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılar savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hurdacıya satıldığı belirlenen parçaların TCDD yetkililerine geri teslim edildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.