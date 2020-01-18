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Tebebaşı ve Seyitgazi kardeş oldu

Tepebaşı Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi arasında, ’Kardeş Şehir’ protokolü imzalandı.

Tepebaşı Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi arasında, 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı.


Düzenlenen törende imza altına alınan protokol, karşılıklı işbirliği ve dayanışmayı kapsıyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, iki belediyeyi kardeş kent ilan eden protokolü imzaladı. Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Ataç, “Kardeş şehir protokolleri, her iki belediye ile birlikte halkları da kapsıyor. Ekonomi, kültür, sanat ve sosyal alanlarda bir takım ortak çalışmalar yapacağız. Belediyemizin temiz, yenilenebilir enerji konusunda çok ciddi deneyimleri var. Bu konuda da yol gösterici olacağız. Zaten birbirimizi iyi tanıyor, seviyor ve sayıyoruz. Kardeşlik protokolü ile de artık ilişkilerimiz resmi olarak kardeşlik bağı kazanmış oldu. Benim de zaten Seyitgazi'ye karşı büyük bir sempatim var. Her iki belediyenin de daha iyi noktalara gelmesi adına çalışacağız” ifadelerini kullandı.


“Kardeşlik resmiyet kazandı”


Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, “Tepebaşı ve Seyitgazi Belediyelerinin kardeş olması, bizim için onur verici. Bu kapsamda yaklaşık 6 ay önceki görüşmelerimizde, kardeşlik ilişkilerimizin resmiyet kazanmasını istedik. Sevgili Ahmet Başkanımız ağabeyimiz, bizi kardeşliğe kabul ettiği için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.


Törende daha sonra Ataç ve Tepe, Tepebaşı ve Seyitgazi Belediyesi'ni kardeş şehir ilan eden protokole imza attı. Tören, çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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