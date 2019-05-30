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TEBEV ailesi iftarda buluştu

Tepebaşı Belediyesi Meclis üyelerinin katkıları ile düzenlenen iftar programında, TEBEV’den hizmet alan deneyimli vatandaşlar bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Meclis üyelerinin katkıları ile düzenlenen iftar programında, TEBEV'den hizmet alan deneyimli vatandaşlar bir araya geldi.


Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği iftar programları çerçevesinde bu kez TEBEV (Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri) ailesi bir araya geldi. Evde bakım hizmetlerinden faydalanan deneyimli vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyelerinin katkıları ile düzenlenen programda buluşarak, iftar sevincine ortak oldular.


TEBEV'in kontrolünde olan deneyimli vatandaşlar için düzenlenen iftara, meclis üyelerinin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcıları Fikriye Güven Zaptiye ve Erdoğan Aydoğmuş ile TEBEV'de fedakarlıkla görev yapan personel de katıldı. Meclis üyeleri adına konuşma yapan Turgut Doğandor, iftara katılan ailelerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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