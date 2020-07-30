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TEBEV ekipleri 62 hanede bayram temizliği yaptı

Tepebaşı Belediyesi, TEBEV hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.


Tepebaşı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012'den bu yana vatandaşlara uzanan bir dost eli olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen bayram temizliği çalışması da TEBEV'in sorumluluğunu üstlendiği 62 evde gerçekleştirildi. TEBEV ekipleri ihtiyaç duyulan noktalarda temizliğin yanı sıra tamirat, ilaçlama, boya ve badana çalışması da yapılıyor.


Çalışmalardan ötürü memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.

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