Tedavi gördüğü hastaneden ambulansla oy kullanmaya geldi

Tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nden ambulans ile oy kullanacağı okula getirilen Gülten Özcan, “Sağlık çok önemli, ama geri kalmak istemedim” dedi.

Bugün sabah saat 08.00 itibariyle Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanımı başladı. Milyonlarca seçmen oy kullanacağı sandığın yolunu tuttu. Eskişehir'de tedavi gören 65 yaşındaki Gülten Özcan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nden ambulans ile Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Şeker İlkokulu'na geldi. Sağlık görevlileri yardımı ile sedye üzerinde okulun ikinci katına çıkartılıp 2316 numaralı sandıkta oyunu kullanan Özcan, “Sağlık çok önemli ama geri kalmak istemedim” dedi.

“Bir oy, bir oydur dedim”

Tedavisi devam ederken ambulansla dahi olsa gelip oyunu kullanmak istediğini belirten Gülten Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Allah cümlemizden razı olsun. Milletimizden, devletimizden, sizlerden ve özellikle Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Hayırlısı olmasını diliyorum. Allah sağlık personellerinden de razı olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ben de böyle zor bir durumda oy kullanmak istemezdim. Sağlık çok önemli ama geri kalmak istemedim. Bir oy, bir oydur dedim. İnşallah hayırlısı olsun.”