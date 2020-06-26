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Tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı

Eskişehir kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, gerekli tedavilerin ardından doğaya salındı.


Eskişehir kırsalında yaralı ve bitkin halde olan Kızıl Şahin, vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Eskişehir şubesi ekipleri, kuşu alarak tedavi ve rehabilitasyon işlemleri için Üretim ve Rehabilitasyon merkezine götürdü. Kızıl Şahin, gerekli rehabilitasyon ve tedavinin ardından Musaözü Tabiat Parkı civarında doğaya salındı.

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