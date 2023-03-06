Tedbirsiz kullanılan scooterlar tehlike saçıyor

Eskişehir'de tramvayın geçtiği caddelerde koruyucu ekipmansız kullanılan scooterlar muhtemel kazalara davetiye çıkarıyor.

Eskişehir'de havaların ısınmasıyla birlikte elektrikli scooter ve bisiklet kullanımı arttı. Saatte ortalama 20 kilometre hız yapabilen elektrikli scooterların trafiğe kapalı alanlarda kullanılmasına dikkat ediliyor. Genellikle aynası olmayan, sürücüsünün kasksız ve koruyucu ekipmansız kullandığı scooterlar, özellikle tramvayın geçtiği işlek caddelerde muhtemel kazalara davetiye çıkarıyor. Kullanıcıların scooterlarını genellikle tramvay raylarının üzerinde veya yakınlarında kullandıkları gözlendi.