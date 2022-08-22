İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tehlike çukura karşı böyle güvenlik önlemi aldılar

Eskişehirli vatandaşlar, bölgede meydana gelen tehlike çukura dikkat çekmek için trafik emniyet hunisini ters çevirerek güvenlik önlemi aldılar.



Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi'de yaşayan Tutanlı Sokak sakinleri, yolun üzerinde oluşan çukuru kapatmak için çareyi dubayı ters çevirerek oluğa yerleştirmekte buldular. Sokaktaki küçük çocuklar için tehlike unsuru haline gelen çukur ayrıca yoldan geçen araç sahiplerine de zaman zaman zor anlar yaşatıyor.



Çukura dikkat çekmek için trafik emniyet hunisini çukura sokan bölge sakinleri, çukurun kapatılmasını istiyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.