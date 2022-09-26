TEI ailesi piknikte buluştu

Türkiye'nin lider motor şirketi Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI), çalışanlar ve aileleriyle TEI Geleneksel Aile Pikniğinde buluştu.

25 Eylül Pazar günü TEI Eskişehir Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe 6 binin üzerinde kişi katıldı. TEI çalışanlarının aileleriyle birlikte yer aldığı etkinlikte, TEI tüm çalışanları ve çalışan aileleriyle bir araya geldi. Piknik alanında düzenlenen yiyecek-içecek alanları, çocuklar, gençler ve tüm katılımcılar için organize edilen 20'nin üzerinde farklı eğlenceli etkinlikle tüm TEI ailesi keyifli bir gün geçirdi.

Geliştirdiği TEI-TJ90 Turbojet motoruyla yaptığı taksi gösterisi yaparak katılımcılara bir jet motorunu çalışırken görme heyecanını yaşatan TEI, ayrıca çalışanların ailelerini Motor Serüveni Müze Alanı'nda misafir etti. Katılımcılar, TEI'nin geliştirdiği özgün motorları, küresel havacılığa sunduğu imalat katkılarını, kalite, bakım, onarım, revizyon, montaj ve tamir alanlarındaki kabiliyetlerini yerinde görme şansına sahip oldu. Misafirler ayrıca Türkiye'nin yerli ve milli ilk Turbofan Mobil Bremzesini piknik alanında inceleme fırsatı buldular.

Geleneksel olarak düzenlenen Bahar Turnuvası'nda derece alanların ödüllerinin de verildiği TEI Geleneksel Aile Pikniği'nde ayrıca, 37'nci kuruluş yılı anısına gerçekleştirilen “37 Yıla Özel 37 Hediye Çekilişi”nde sürpriz hediyeler sahiplerini buldu. Sahne önünde sergilenen Türkiye'nin ilk millî turbofan motoru TEI-TF6000 ve Türkiye'nin ilk millî turboşaft motoru TEI-TS1400'ün büyük ilgi gördüğü etkinlikte günün anısına bir konuşma yapan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, tüm faaliyet alanlarındaki başarılı çalışmalarının altında tüm TEI ailesinin emeği olduğunu vurguladı.

“Sırada TEI-TF6000 var”

Konuşmasında TEI-TS1400 Turboşaft motorundaki güncel gelişmelerden de bahseden Akşit, motorun bin 570 beygire ulaştığı testten görüntüler paylaştı. Akşit, “İnşallah sırada TEI-TF6000 motorumuzun test görüntülerini izlemek var. Belki de bir sonraki pikniğimizde hep beraber TEI-TF6000 motorumuzun test görüntülerini izleyeceğiz. Tüm gücümüzle ülkemizin özgün motorları için çalışıyoruz” dedi.