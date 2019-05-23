TEI çalışanları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Ş. (TEI) çalışanları, 'Geleneksel TEI İftar Programı'nda bir araya geldi.

TEI yerleşkesinde yer alan sosyal tesis binasında düzenlenen programa, TEI Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Prof. Dr. Osman Saim Dinç, Melih Abiş ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit de katıldı. Programda konuşan Akşit, TEI'nin 2019 yılının ilk yarısındaki faaliyetlerini aktararak başarıları çalışmaları için TEI ailesine teşekkür etti.

İftar programı öncesinde, 1987 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene binden fazla TEI çalışanının katılımı ile 9 farklı branşta gerçekleşen 2019 TEI Bahar Turnuvası Kupa Töreni gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren çalışanlara kupaları TEI Yönetim Kurulu ve TEI Üst Yönetimi tarafından verildi.

Ayrıca 7th Mares Underwater Photo Marathon su altı fotoğraf ve video yarışmasında 39 ülkeden katılan 295 yarışmacı arasından, video kategorisinde dünya ikincisi olarak ülkemizi başarıyla temsil eden TEI Kurumsal İletişim Liderliği çalışanı Erkan Balk'a da bu başarısı sebebiyle plaket takdim edildi.

Törende ayrıca bu yıl üçüncüsü düzenlenen, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleşen slogan yarışmasında “Sağlıklı Bir Gelecek, İş Güvenliği ile Gelecek!” sloganı ile birinci olan Montaj, Bakım, Mühendislik ve Kalite Müdürlüğünde çalışan Mehmet Uruş'a da ödülü takdim edildi.