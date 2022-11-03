İhlas Haber Ajansı

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TEI çalışanlarından kan bağışı

Faaliyetleri ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Eskişehir’e ve Türkiye’ye değer katan TEI, “Bir damla kan, bir can demektir!” sloganıyla duyurduğu etkinlikte kan bağışında bulundu.

Faaliyetleri ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Eskişehir'e ve Türkiye'ye değer katan TEI, “Bir damla kan, bir can demektir!” sloganıyla duyurduğu etkinlikte kan bağışında bulundu.


2016 yılında Türk Kızılay ile imzaladığı protokol çerçevesinde düzenli olarak kan bağışı kampanyaları gerçekleştiren TEI, bu yıl da 90'ın üzerinde çalışanının katılımıyla kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Kızılay Haftası'nı içine alan haftada, 1 Kasım'da TEI Eskişehir Yerleşkesi'ne gelen Kızılay aracında görevliler tarafından bilgilendirilen çalışanlar, sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulundu.

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