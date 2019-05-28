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TEI - ESOGÜ arasındaki iş birliği sonuçlarını verdi

TUSAŞ Motor Sanayii A.

Ş. (TEI) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında imzalanan Savunma Sanayii-Üniversite İş Birliği Protokolü doğrultusunda Mayıs 2018 tarihinde başlatılan projeler başarıyla tamamlandı.


Protokol kapsamında Üretim Planlama, Stok Planlama, Veri İşleme ve Log Toplama konularında dört farklı proje yürütüldü. Projelerin tamamlanmasının ardından TEI'de gerçekleştirilen törene, protokol kapsamında görev alan TEI çalışanları, ESOGÜ öğretim görevlileri ve öğrencileri ile beraber ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit de katıldı. Törende konuşan Akşit, üniversite ve sanayii arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin önemini vurgulayarak; bu tür faaliyetlerin öğrenciler için bir fırsat olmasının yanında, sanayii için de nitelikli iş gücünü değerlendirme imkânı sağladığını söyledi. ESOGÜ Rektörü Şenocak da projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Projelere katılanlara plaketlerinin verilmesinin ardından tören son buldu.

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