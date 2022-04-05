TEI ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

Ş. (TEI) gelecek nesillere yatırım yapmaya devam ediyor. İş birliği ile uçak mühendisliği öğrencileri geleceğe daha güçlü hazırlanırken, Türkiye'nin iki değerli kurumu bir araya gelmiş olacak.

ESOGÜ ile TEI arasında imzalanan Lisans Eğitimi İş Birliği Protokolü ile, Uçak Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrenciler hazırlanacak eğitim programı ile üniversite eğitimleriyle eş zamanlı olarak TEI'de staj yapabilecek; üniversite eğitimleri sırasında öğrendikleri teorik bilgileri pratik eğitimle pekiştirilebilecek. ESOGÜ Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencileri, eğitim amaçlı olarak uygun görülen motor parçalarının ürün tasarımını ve parça analizlerini yapacak, bu parçaların İleri İmalat Teknikleri ve Prosesleri kullanılarak üretilmesini sağlayacak.

İş birliği protokolüne TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ile imza koyan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, çağdaş uçak mühendislerine duyulan gereksinimi dile getirerek iş birliği protokolünün ESOGÜ'lü uçak mühendisliği öğrencileri için önemli bir şans ve imkân sağlayacağını söyledi.

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise protokolün TEI'ye ve ESOGÜ'ye hayırlı olmasını temenni etti.