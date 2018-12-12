TEI'den stratejik ortaklık

Havacılık motorlarında Türkiye'nin lideri TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma yolunda stratejik bir ortaklığa imza attı ve Gür Metal Hassas Döküm San. ve Tic. A.Ş.'nin (Gür Metal) yüzde 51 hissesini satın aldı.

Yapılan açıklamaya göre; TEI ve Gür Metal Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen Metal Havacılıkta Kullanılan Titanyum Hassas Döküm Prosesinin Geliştirilmesi (İNCİ) Projesi ve Havacılıkta Kullanılan Nikel Süperalaşım Malzeme ve Üretim Proseslerinin Geliştirilmesi (KRİSTAL) Projesi'nde birlikte çalışmaktaydı.

TEI'nin yürütmekte olduğu TS1400 Turboşaft Motoru ve diğer milli motor projelerinde kullanılabilecek titanyum parçalarının dökülmesi konusundaki yerli tedarikçi olan Gür Metal, aynı zamanda söz konusu motor projelerinin türbin palelerinin tek kristal ve yönlendirilmiş katılaşma ile dökümünde ve büyük çaplı türbin parçalarının nikel bazlı süperalaşımlar kullanılarak polikristal olarak dökümünde Tübitak MAM ile birlikte ülkemizdeki tek tedarikçi durumundadır. Kritik motor parçalarının üretimi için vakum hassas döküm teknolojisine sahip Gür Metal firmasının yüzde 51'lik hissesinin satın alınması ile TEI ihtiyaç duyduğu hassas döküm motor parçalarını yerli olarak üretebilme ve tedarik edebilme avantajına sahip oldu.