Tek-çift uygulaması bitti ama taksiler boş kaldı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında taksilerdeki tek-çift plaka uygulamasının kalkmasının ardından Eskişehir'de duraklar yeniden araçlarla doldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamaların ardından, Covid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilen taksilerdeki tek-çift plaka uygulaması kaldırıldı. Erdoğan'ın bu uygulamanın kaldırıldığını duyurmasının ardından bir müjde de Eskişehir Valiliği'nden geldi. Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 5 Mayıs 00.00 itibariyle taksilerdeki tek-çift plaka uygulaması kaldırıldı.

Artık Eskişehir'deki bütün taksiler normal çalışma düzenlerine geri dönebilecek. Öte yandan, hijyen ve temizlik tedbirleri alınmaya devam edecek.

Valiliğin açıklamasının ardından Eskişehir Şoförler Odası, bünyesindeki tüm şoförlere tek-çift uygulamasının kaldırıldığını kısa mesaj ile duyurdu. Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Suat Er'in adıyla gönderilen mesajda, “Sayın üyelerimiz; Eskişehir Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda tek-çift plaka uygulaması 4 Mayıs 00.00'dan itibaren sona ermiştir. Şoför esnafımıza duyurulur” ifadelerine yer verildi. Haberi alan taksiciler ise sevinçle kontak çevirdi.

“Uygulama kalktı ama taksiler hala boş”

Eskişehir'de İstiklal mahallesindeki bir taksi durağında çalışan Mesut Evcim, uygulamanın kaldırılmasının işleri açısından iyi olacağını belirtti. Korona virüs tehlikesinin hala geçmediğini ve çok dikkatli olduklarını aktaran Evcim, “Tek-çift plaka uygulaması kaldırıldı, bütün ticari plaka sahiplerine zaten Şoförler Odası'ndan da mesaj geldi. Artık çalışma düzenimiz normale dönecek. Ancak Eskişehirlilerin durumdan haberi yok sanırım. Dışarısı zaman zaman kalabalık ama taksiler boş. Aslında bir açıdan da böyle olması iyi. Vatandaşlarımızın tedbirlere dikkat ettiğini gösterir bu durum. Biz de taksiciler olarak araçlarımızın havalandırılmasına, temizliğine ve araçlardaki mesafe kuralına oldukça dikkat ediyoruz. Maskesiz zaten çalışmıyoruz. Taksi kullanacak olan vatandaşların içi rahat olsun” diye konuştu.