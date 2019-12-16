TEKAD'ten ilkokula Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ziyareti

Tepebaşı Akademi Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, öğrencilerin yerli malı kullanımının önemi ve tasarruf bilincinin kazandırılması hakkında öğrencilere önerilerde bulunarak her birine kumbara hediye etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Yeni açılan okul kütüphanesine kitaplar ve dergiler hediye ederek katkıda bulunan ekip, çabaları takip ettiklerini dile getirdiler.

Okul çevresi ve sakinlerle bütünleşmiş bir okul çabası için Okul Müdürü Muhammet Bayır'a ise ekip olarak gayretleri için teşekkür edildi.