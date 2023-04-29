İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekerleği kırılıp yan yatan çöp konteyneri değiştirilmeyi bekliyor

Eskişehir’de bir ayağı ve kapağı kırılıp, yan yatarak kullanılmayacak hale gelen çöp konteyneri birkaç gündür tamir edilmeyi bekliyor.

Eskişehir'de bir ayağı ve kapağı kırılıp, yan yatarak kullanılmayacak hale gelen çöp konteyneri birkaç gündür tamir edilmeyi bekliyor.


Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Şehit Serdar Bahar Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinin 4 tekerleğinden birinin kırılmış olduğu görüldü. Tekerleği yerinden çıkan ve neredeyse yan yatan konteynerinin kapağının da kırık olduğu görüldü. Plevne Özgürlük Parkı'nın yanında birkaç gündür bu vaziyette olan konteynerin kim veya kimler tarafından kırıldığı bilinmezken, kullanılmayacak hale gelen çöp kutusu tamir bekliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.