Tekerleği kırılıp yan yatan çöp konteyneri değiştirilmeyi bekliyor

Eskişehir'de bir ayağı ve kapağı kırılıp, yan yatarak kullanılmayacak hale gelen çöp konteyneri birkaç gündür tamir edilmeyi bekliyor.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Şehit Serdar Bahar Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinin 4 tekerleğinden birinin kırılmış olduğu görüldü. Tekerleği yerinden çıkan ve neredeyse yan yatan konteynerinin kapağının da kırık olduğu görüldü. Plevne Özgürlük Parkı'nın yanında birkaç gündür bu vaziyette olan konteynerin kim veya kimler tarafından kırıldığı bilinmezken, kullanılmayacak hale gelen çöp kutusu tamir bekliyor.