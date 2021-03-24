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Teknik Direktör Seçsev'den Başkan Ataç'a teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentin değeri Eskişehirspor'un yönetici ve teknik ekibiyle temaslarını sürdürüyor. Son olarak Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Seçsev, takımın durumu hakkında bilgiler verdiği Başkan Ataç'a, her zaman destekçileri olmasından ötürü teşekkürlerini iletti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç da, Eskişehirspor'un zor günlerden geçtiğini ve bütün Eskişehir halkının takıma destek olması gerektiğini ifade ederek, Seçsev'e çalışmalarında başarılar diledi.

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