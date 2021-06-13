Teknik Kolej sağlık için pedalladı

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Bisiklet Dostluğu'nun katkılarıyla “Sağlığa Pedalla Bisiklet Turu” etkinliği gerçekleştirdi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Bülent Seğmen'in organizesinde Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, Müdür Yardımcısı Zuhal Şangar, öğretmenler, öğrenciler ve bisiklet severlerin katılımı ile düzenlenen bisiklet turu etkinliği Büyük Park'tan başlayarak, Odunpazarı Meydanı'nda sona erdi. Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit, “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak çok büyük sosyal faaliyetler içerisindeyiz. Öğrencilerimizle pandemiye rağmen kopmamaya onları hem koruyarak hem de sosyal faaliyetleri içerisine sokmaya çalışıyoruz. Bu anlamlı çalışmalarından bir tanesi de okulumuzu geleceğin okulu yapma. Ve bu Geleceğin Okulu akreditasyonu programı içerisinde de 'Sağlığa Pedalla' ismiyle güzel bir etkinlik tertip ettik. Etkinliğe öğretmen, öğrencilerimiz ve bisiklet severlerden oluşan 200'e yakın bir katılım oldu. Tüm katılımcılarımıza ve etkinliğimize destek veren Organize Sanayi Bölgemize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Keyifli bir tur gerçekleştirdik”

Müdür Yardımcısı Bülent Seğmen, okul olarak ilk defa düzenledikleri turun son derece keyifli geçtiğini aktararak, “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ilk defa bir bisiklet turu düzenledik. Okulumuz bisiklet grubu öğrencileriyle Bisiklet Dostluğu grubunun paydaş olarak bize destek olarak aramıza katılmasıyla gerçekleşti. Büyük Park'tan Odunpazarı Meydanı'na kadar süren çok güzel, keyifli bir tur gerçekleştirdik. Bundan sonra bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.