Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı tanıtım etkinliği

Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM) tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenen “Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı (TechUp)” tanıtım etkinliği, birçok girişim fikrinin olgunlaştığı Anaç Ön Kuluçka Merkezinde gerçekleştirildi.

Eskişehir ve bölgesinde faaliyet gösteren teknoloji odaklı firmaların girişim fikirlerini, yatırım alma ve ticari faaliyetler noktasında destekleyen program; eğitim, mentörluk ve danışmanlık gibi hizmetleri de firmalara sunuluyor. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Ticaret Odası(ETO) paydaşlığında hayata geçirilen TechUP, başvuru ve jüri eleme sürecinden geçen 7 girişimci firmayı 3-4 aylık hizmet sürecinden sonra, ‘Demo Day' günleri ile yatırımcılarla buluşturuyor.

“Paydaşlar, bilgilerini paylaşıyorlar ve yatırımcılara yol gösterici oluyorlar”

Etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada; üretilen bilginin paylaşıldıkça büyük bilgi havuzlarının ortaya çıkacağından bahseden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TechUp programı ile sağlanan iş birliklerinin, gelişen dijital çağa ayak uydurma noktasında son derece önemli olduğunu anlattı. Eskişehir'e değer katacak girişimcilerin; Anadolu Üniversitesi, ESO ve ETO ile sektörde daha hızlı yer bulacağını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Çomaklı, “Bilgiyi, katma değere çevirmek son derece önemlidir. Girişimcilik burada kırılma noktasını oluşturuyor. Bilgi ve sermayeniz olabilir. Girişimci ruhunuz yoksa ve bu konuda destek almıyorsanız, katma değer maalesef oluşmuyor. Sektörler itibariyle, geleneksel yaklaşımın yavaş yavaş kırılmaya başladığını ve teknolojinin sistemlere entegre edilmesinin kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmıştır. Dünyada yapılan işleri yapabilmemiz için gerekli bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Bu noktada destek olan; ARİNKOM, ESO ve ETO'ya çok teşekkür ediyorum. Bilgiyi sadece üretmek değil, paylaşmak da gerekiyor. Bizimle bilgilerini paylaşıyorlar ve yatırımcılara yol gösterici oluyorlar” şeklinde konuştu.

“Kendi başına ayakta duran, devleti de ayakta tutar”

Kuluçka merkezlerinin seçilen fikirleri olgunlaştırma konusunda her yıl kendini geliştirdiğini ve bu sayede gelecek yıllara umut dolu baktıklarını söyleyen Prof. Dr. Çomaklı, “Destek ve ilgi olduktan sonra bize girişimci lazım oluyor. Onu da bulduktan sonra girişim fikirlerini kuluçka dediğimiz bu yerde olgunlaştırmamız lazım. Geçen yıl itibariyle iyi sonuçlar da aldık. Bunun bir sosyal sermaye olduğunu biliyoruz. Bu paha biçilmez bir entelektüel birikim. Dolayısıyla değerlendirmek istiyoruz. Elimizdeki bu sosyal sermayenin büyük bir gücü var. Sanayi ve Ticaret Odalarıyla, elimizdeki sermayeyi nasıl birbirimize aktarabileceğimizin çabası içindeyiz. Bunda da iddialıyız. İşin içerisinde raylı sistemler ve havacılık gibi alanlar da var. Bu merkez, kendi ayakları üzerinde durabilen yerlerden bir tanesidir. Kendi ayakta duran devleti de ayakta tutar. Bugün sadece bu merkezle kalkınan girişimcileri kutlamıyoruz. Sağlanacak olan çarpan etkisi ile ortaya çıkacak fikirlere de heyecanlanıyoruz. Hepsine başarılar diliyorum” diye iletti.

“Ülkemizin belirlediği 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yenilikçi ve katma değeri yüksek milli üretime geçilmesi önem arz etmektedir”

TechUp programının, global girişimcilik alanındaki eğilimlere göre özel olarak hazırlanmış bir program olduğunu ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye'nin 2023 Kalkınma Planı açısından da bu tarz programların artması gerektiğini iletti. Eskişehir'in rekabet gücü yüksek sektörleri; havacılık, raylı sistemler, makine imalat ve beyaz eşya gibi alanlar için de girişim fikirlerinin gelişmesi ile şehrin pazardaki payının artacağını vurgulayan Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası tarafından da destek verilen ve değerlendirme jürisinde yer aldığımız TechUp Programı, yenilikçi teknoloji üreten firmaların teşvik edilmesi için, global girişimcilik ekosistemindeki eğilimler dikkate alınarak tasarlanmış özel bir hızlandırıcı programdır. Firmaların yenilikçi ve teknolojik ürünlerine yönelik uygulamalar içeren interaktif bir program olan TechUP, sıradan bir girişimcilik eğitiminin ötesinde, girişimcileri ticarileşme noktasında destekleyen önemli bir araçtır. Ülkemizin belirlediği 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yenilikçi ve katma değeri yüksek milli üretime geçilmesi önem arz etmektedir. Eskişehir'in rekabet gücü yüksek sektörleri havacılık, raylı sistemler, makine imalat, beyaz eşya ve ileri seramiktir. Ulusal pazarda bu gücün artırılarak devam etmesi, ayrıca dış pazarlarda da bu ürünlerden Eskişehir'in aldığı payın arttırılması için çalışılması gerekmektedir” dedi.

“Üniversite sanayi iş birliğini önemli"

Türkiye'nin ortaya koyduğu hedefleri hayata geçirmesinde üniversite ve sanayi iş birliğinin büyük önemi olduğunu aktaran Başkan Kesikbaş, Anadolu Üniversitesi ve ESO arasında eğitim alanında imzalanan protokolün yeni faaliyet ve projelerin kapısını açtığını söyledi ve şu şekilde devam etti:

“Üniversite ve sanayi iş birliğinin en etkin kullanılabileceği yegâne alan olan eğitim, ülkemizin kalkınması adına en kritik süreç olarak ele alınmalıdır. Henüz geçen hafta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile imzalamış olduğumuz, Anadolu Üniversitesi ve ESO iş birliği protokolü de işte tam bu noktada birçok ortak faaliyet ve projenin kapılarını aralamıştır.”

“Firmalar ve yatırımcıların bir araya getirilmesinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Program kapsamında seçilen firmaların çoğunlukla ETO üyesi olduğuna değinen ETO Başkanı Metin Güler, amaçlarının firmaları belli bir olgunluk seviyesine geldikten sonra pazara güçlü halde sokmak olduğunu ifade etti. Hep daha fazlasına ulaşmayı isteyen bir politikayla programa yaklaştıkları belirten Güler, “Bu organizasyonlarla epey bir yol kat edildi. ESO ve ETO'nun da olduğu bir yapıyla ilerliyoruz. Bu bizim için çok anlamlı. Şu anda 20 tane firmamızdan 7'si sürdürülebilirlik noktasında desteklenmeye uygun projeler ürettiler. Kuluçka merkezinde yerlerini aldılar. 7 firmanın 6'sı Eskişehir Ticaret Odası'nın üyesi olduğu için biz otomatik olarak bu sistem içerisinde yer almak ve hep birlikte bu firmaları büyütmek zorundayız. Bu projeler; çok anlaşılır, sürdürülebilir, doğru ve hedef odaklı nitelik taşıyor. Biz bundan sonraki süreçlerde pazarlanabilecek kalem sayısının arttığını görüyoruz. Bizim amacımız, firmamızı belli bir noktaya kadar getirip pazara itme kabiliyetine sahip olmaktı. Bu amaçlar doğrultusunda da oldukça yol kat ettik. Bu projelerin üretiminden, finansına ve pazarlamasına kadar pek çok noktada çok fazla destek gördük ama yeterli değil. Biz, Eskişehir Ticaret Odası olarak bu firmalara iş insanlarının birlikteliği konusunda da sonuna kadar destek vermeye ve üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız” dedi.