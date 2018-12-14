Ülkelerindeki terör örgütlerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Eskişehir'de yaşayan Iraklı Türkmenlerin bir bölümü, yıllar sonra memleketlerine gitmek üzere yola çıktılar.

DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin zulümlerinden kaçarak 2014 yılında Eskişehir'e gelen Telaferli Türkmenler, memleketlerine dönmeye başladı. Yıllar süren memleket hasretinin ardından 25 aileden oluşan yaklaşık 70 kişilik grup Telafere gitmek üzere yola çıktı. Türkmenler Sütlüce Mahallesi'nde bulunan ikametlerinden gözyaşları içerisinde ayrıldı. Türkmen aileleri uğurlamaya gelen Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Nedim Ünal bir açıklama yaptı. Ünal, “Bugün burada bir tabloya şahit oluyorsunuz. Bu insanlar şu anda eşyaları, halılar, kilimleri otobüse yüklemekte olan insanlar 4 sene önce bir kısmı 5 sene önce, bir kısmı 3 sene önce vatanlarından koparılıp yani Irak'ın Telafer Türkmen şehrinden koparılıp buraya ana vatana çeşitli yollardan bir takım insanlara para vererek canlarını kurtarmak için geldiler ve buraya sığındılar. 4 seneden, 5 seneden bu tarafa Türk devletinin misafiri olarak Eskişehir'de bulunuyorlar. Türk Ocakları olarak 5 senedir gece-gündür bunlarla beraber olduk. Bunların dertleri bizim derdimiz oldu, bunların ihtiyacı bizim ihtiyacımız oldu. Burada takriben 750 civarında Türkmen aile var. 1926'da emperyalizm geldi bunlarla bizim aramıza bir sınır çizdi. Türk vatanı olan Kerkük, Musul, Telafer Irak devletinin sınırları içerisinde kaldı ve bunlarda sizinle aynı dili konuşuyorlardı. İsimler aynı, diller aynı, dinler aynı. Türk milletinin parçasıydı bunlarda. Bunlar o tarafta başka bir memleketin vatandaşı olarak kaldılar. Sonunda İŞİD belası, DAEŞ belası, PKK belası Telafer'e gelince bunlarda ana vatanlarına gelmek durumunda oldular. O günden bugüne bunlarla beraberiz. Gece beraberiz, gündüz beraberiz. Çok şükür bugün azıcıkta olsa memleketlerine huzur geldi ve şimdi memleketlerine dönüyorlar. Ümit ederiz bundan sonra Irak'ta Irak Türklüğü, Irak Türkmenleri huzur içerisinde, ağız tadıyla vatanlarında, memleketlerinde yaşamaya devam ederler. Eskişehir'de 5 bin civarında Iraklı Türkmen aile var. Bunların hepsi Türkmen. Bunların içerisinde hırsız bulamazsınız, bunların içerisinde dilenci bulamazsınız, bunların içerisinde oraya buraya gidip de para dilenen, yardım dilenen bulamazsınız. Niye? Bunlar Türkoğlu Türk, Türk milletinin parçası. Onun için Eskişehir'de yaşayanlarda bunların böyle olduğunu biliyorlar. Bugün bunlar muhacirdi. Geldiler ana vatanlarına. Esasen muhacir olmaz. Biz Ensardık, biz üzerimize düşeni yaptık. Onlar bizim kardeşimizdir. Burada namuslu yaşadılar, huzurlu yaşadılar, ahlaklı yaşadılar, kimseye de avuç açmadan vatanlarına yüz akıyla dönüyorlar” dedi.

"Allah razı olsun Türkiye'nin milletinden, devletinden"

Terörden kaçarak Türkiye'ye sığınan Iraklı vatandaşlardan İhsan Elşih ise, “2014'de Türkiye'ye geldim. Orada savaş olduğu zaman durumumuz çok kötü oldu. Allah razı olsun Türkiye'nin milletinden, devletinden. Bize kucak açtılar, bizim ana vatanımız oldu burası. Allah razı olsun devletten, Allah razı olsun milletten. Bize burada ilk günlerde karton üzerinde yatıyorduk. Çamaşır makinesi, buzdolabı, kilim hiç ihtiyacımız kalmadı. Bize iş buldular. Allah razı olsun. Destek verdiler, yardım yaptılar. Allah izin verirse inşallah döneceğim. Türkiye devletini, milletini, toprağını saklasın kötü gün görmesin. Allah razı olsun hepsinden” diye konuştu.