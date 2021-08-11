İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

'Telafide Bende Varım' turnuvası sona erdi

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Telafide Bende Varım" programına katılan minik futbolcular için turnuva düzenlendi.

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Telafide Bende Varım" programına katılan minik futbolcular için turnuva düzenlendi.


Minik Şimşekler Ligi adı verilen turnuva bugün oynanan mücadeleler ile sona erdi. Son günde birbirinden çekişmeli mücadeleler yaşandı. Turnuvada 12 okuldan 300 öğrenci hem eğlenirken hem de spor yapma imkanı buldu. Minik sporcuların sahada gösterdiği performans büyük alkış aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.