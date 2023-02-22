İhlas Haber Ajansı

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Telefon çalan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de bir iş yerinden cep telefonu çaldığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de bir iş yerinden cep telefonu çaldığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, il Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozan Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde hırsızlık olayının, aracıyla kent merkezinden Bozan Mahallesi'ne gelen F.Ç. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.


Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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