Telefona gelen icra mesajlarına dikkat

Murat Kalkan, telefonlara gelen icra mesajları konusunda vatandaşları uyardı.

Av. Murat Kalkan, son haftalarda tüketicilerin cep telefonlarına “2019 yılında firmamızdan sipariş etmiş olduğunuz ürünü teslim almadığınız anlaşılmış olup bugün içerisinde 93,00 TL ödeme yapmazsanız icra işlemi başlatılacak' benzeri kısa mesajlar geldiğini ve bu konudaki şikayetlerin oldukça fazla olduğunu aktardı. Gelen kısa mesajlarda; bazen ödeme rakamları veya yılları hakkında değişkenlik olduğu görüldüğünün, dahası bir kaç gün sonra farklı gelen mesajlarda ise icra masaralarının artığı yönündeki mesajların tüketicileri tedirgin ettiğini ifade eden Kalkan, tüketicilerin bu tür mesajları dikkate almamalarını tavsiye etti. Av. Kalkan, “Tüketicilerimizin borçlarının icra aşamasında kanunlarımızın ön gördüğü kriterler vardır, bunların başında icra takibinin başlatılması için tüketiciye yazılı tebligat yapılması, bu tebligat içeriğinde ise borcun miktarı ve konusu ile ilgili bilginin bulunması gerekir” dedi.

Takibe 7 gün içinde itiraz edilmeli

Av. Murat Kalkan, tüketicilere gelen mesajlardaki; “Kargodan ürünü teslim almazsanız hakkınızda hukuki işlem başlatılacaktır”, “Sözleşmeden neden döndünüz geçerli bir sebep gösteriniz”, “Ürünü teslim almamanız halinde hakkınızda icra takibi başlatılacaktır” gibi içeriklere tüketicilerin itibar etmemesini ve hiçbir gerekçe göstermeksizin süresi içinde cayma haklarının olduğunu vurguladı. Kalkan, “Ancak hukukumuzdaki icra takip yollarından biri olan ilamsız icra takibinin hiçbir belge göstermeksizin yapılabilir olması sebebiyle kişiler birbirleri hakkında kolayca icra takibi başlatabilmektedir. Tüketicilerimizin böyle bir durumla karşılaşması halinde söz konusu takibe 7 gün için itiraz etmeleri gerekmektedir. Aksi halde haksız yapılan takip kesinleşerek haciz işlemlerine geçilmektedir. Tüketicilerimiz en az haftada bir kez de olsa e-devlete girerek hakkında açılan dava veya icra takibinin olup olmadığını kontrol etmesinde fayda vardır” ifadelerini kullandı.

İspat yükü satıcıya aittir

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunun mesafeler sözleşmeleri maddesi ve ilgili yönetmeliğinde; “Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir'' dendiğini ifade eden Av. Murat Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesafeli satış sözleşmeleri yönetmeliğinde satış öncesi ön bilgilendirme yapılması gerektiği belirtilmektedir. Aynı kanunda; ‘Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, satıcı veya sağlayıcı tarafından ön bilgilendirilme yapmak zorunda ön bildirmede malın veya hizmetin temel nitelikleri ve satıcı veya sağlayıcıya ait genel bilgilerin olması gerekmektedir. İlgili yönetmelikte; ‘Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir' denmektedir. Tüketicilerin her alışverişinde olduğu gibi kendilerine gelen mesajlar hakkında da dikkatli olmalarını diliyoruz.”