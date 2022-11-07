Telefoncu esnafı AB'nin tek tip şarj aleti düzenlemesini olumlu karşıladı

Avrupa Birliği'nin (AB) 2024'te satılan bütün akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getiren yasal düzenlemeye onay vermesiyle birlikte telefoncular, aynı düzenlemenin Türkiye'de de yapılmasının ekonomik açıdan vatandaşa önemli fayda sağlayabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getiren yasayı son kez onaylamasının ardından, birlik içerisindeki tüm cihazlar 2024 yılından itibaren USB-C şarj girişli olarak satılacak. Aynı şarj aletinin farklı cihazlarda kullanılabilmesini ve yeniden şarj aleti satın alma ihtiyacını ortadan kaldıracak olan düzenleme, Türkiye'deki bazı telefoncular tarafından da olumlu karşılandı. Eskişehir'de telefon satıcısı Korkmaz Sönmez, aynı düzenlemenin Türkiye'de uygulanmasının israfı azaltabileceğini ve cihazla birlikte şarj yapılan şarj aleti değişikliğinin önüne geçebileceğini kaydetti.

“İnsanlara ekonomik açıdan ciddi yarar sağlayacak”

Kullanıcılara fazladan külfet olan şarj aleti ücretinin azalacağını belirten Korkmaz Sönmez, “İnsanlar telefonlarını değiştirdikçe şarj aletlerini de değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bu durum da kullanıcılara ek bir külfet oluyor. Avrupa Birliği de bu durumun önüne geçmek için tek tip şarj aleti düzenlemesini getirdi. Mikro şarj ucu eski tip olduğu için ve veri, enerji aktarım hızı düşük olduğu için C tip şarj cihazı kullanılmasına karar verdi. Bu durum insanlara ekonomik açıdan ciddi yarar sağlayacak. Artık insanlar farklı marka ve modellerle cihazlarını değiştireceği zaman şarj aletlerini değiştirmeyecekler. Bunun ülkemizde de gerçekleşmesi iyi bir şey olur. 2024'te bu uygulama Avrupa'da başlıyor. Diğer ülkeler de biz de örnek alıp daha erken vakitte getirirsek çok faydalı olur diye düşünüyorum” dedi.