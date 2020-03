Telefonunuzda 'korona' taşımayın

Anadolu Üniversitesi SODİGEM bilim kurulu, içinde bulunulan dijital çağda, insanların korona virüsü konusunda alınması gereken önlemleri belirledi. Son yıllarda her yaştan bireyin, hayatın her alanında teknolojik cihazlar ile temas halinde olması bu tür önlemlerin önemini arttırmakta olduğunu ifade eden bilim kurulu, dünya üzerinde her bireyin bireysel veya ortak kullanıma açık dijital ve teknolojik cihaz ile teması dolayısıyla bu ortamlarda gerekli önlemlerin alınmasının çok önemli olduğunu belirtti.

'Korona virüsüne karşı alınması gereken dijital önlemler'

SODİGEM tarafından vatandaşlara yönelik korona virüsüne karşı alınması gereken dijital önlemler ise şu şekilde belirtildi:

“Telefon ekranları günde en az iki kere temizlenmelidir. Bilgisayar, telefon, tablet ve benzeri teknolojik cihazlar düzenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmelidir. Bireysel kulaklık, mikrofon gibi cihazların temizliğine özen gösterilmeli ve başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Cep telefonları başkalarına verilmemeli ve verilmesi durumunda mutlaka temizliği yapılmalıdır. Bankamatik, ankesörlü telefon ve benzeri gibi ortak kullanıma açık teknolojik cihazların kullanımından önce ve sonra eller yıkanmalı veya silinmelidir. Ofis ve iş yerlerinde kullanılan masaüstü bilgisayarlar ve çevresi düzenli olarak temizlenmelidir. Okullarda kullanılan akıllı tahtaların düzenli olarak temizliği yapılmalı ve kontrol edilmelidir. Fare (mouse) ve klavyeleri günde en az iki kere hijyenik tek kullanımlık mendil ile temizlenmelidir. Herhangi bir teknolojik alet ile temas sonrasında eller ağız ve burun çevresine dokundurulmamalıdır.”