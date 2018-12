Temiz bir çevre için bez çanta ve file kullanalım

Hamamyolu'nda bulunan anıt ağacı önünde grup üyelerinin katılımı ile bir açıklama yapan Telci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan plastik alışveriş poşetleriyle ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete' de yayınlandığını hatırlattı. Nezahat an Telci, "Yönetmeliğe göre 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poşetler, marketlerde kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmeyecek, ücretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecektir. Satış noktalarında defalarca kullanılabilen bez torbayı teşvik etmek, naylon torba kullanımını azaltmak amacıyla naylon poşetlerin paralı verilmesi uygulamasını yerinde buluyor ve destekliyoruz. Burada önemli olan, uygulamanın aynı anda, yurt çapında ve alışveriş poşetinin temin edildiği tüm noktalarda, modern veya geleneksel, küçük veya büyük, gıda veya gıda dışı tüm satış noktalarında, açık pazarlarda, poşetin olduğu her yerde hayata geçirilmesini bekliyoruz. Verilere göre Türkiye'de yaklaşık 25 bin market var. Buradan yola çıkıldığında aylık naylon poşet tüketiminin en az 250 bin ton civarında olduğu söylenebilir. Buna mağaza torbaları, kargo, elbise poşetleri vs. geniş bir ürün yelpazesi eklendiğinde bu miktar çok daha büyük rakamlara ulaşıyor. Tabiat ana bunun hesabını bizlere sormayacakmış gibi bunca poşeti çöp olarak toprağa, suya atıyoruz. Aynı miktardaki plastik poşetlerin geri dönüşümü, yeni plastik üretiminden daha fazla ücrete mal olduğundan, şirketler poşet geri dönüşümünü ciddi bir seçenek olarak görmüyorlar. Her ne kadar doğada çözünen plastik poşetler alternatif olarak sunulsa da, mikroskobik parçalara ayrılan bu poşetler, her yıl milyonlarca kuş ve memeli hayvanın canını almakta, su kaynaklarına, toprağa karıştığı için insanların besin zincirine dahil olup, insanların da plastik sindirmesine yol açmaktadır. Naylon poşeti birdenbire ve tamamen kaldırmanın kolay olmadığını, bunun da bir sanayisi, yatırımcısının olduğunu tabi ki biliyoruz. Üretilen poşet miktarının, kademeli dönüşümle sisteme entegre edilerek, eğitim ve programlarla vatandaşlara ve üreticilere zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesini diliyoruz. Önce kendimizden başlayarak doğayı kirletecek eşyaları tekrar tekrar değerlendirmenin yollarını öğrenmeliyiz ve tüketim çılgınlığına kapılmamalıyız. Tekrar tekrar kullanılabilen, kilolarca ağırlığı rahatlıkla taşıyabilen, en önemlisi de geri dönüşümlü, doğa dostu olan bez torba ve file kullanımını hayatımıza yeniden sokmalı, özellikle de gıda ürünleri için kese kağıdını tercih etmeliyiz. İçinde yaşadığımız, bu dünyayı kirletmekten vazgeçmeliyiz. Bireysel olarak, plastik poşet yerine bez torba kullanarak, yılda yaklaşık 300 adet naylon poşetin tüketim zincirinden çıkmasına, hayatımız boyunca da 25 bin adet plastik poşetin kullanımının engellenmesini sağlayabiliriz" dedi.

Plastik poşetlere 'hayır', kâğıt ve bez çantalara, yerinde ayrıştırmaya 'evet' diyoruz

Bez torba kullanımının yaygınlaşması için yapacakları çalışmaları anlatan Telci, "İnsanların alışkanlıklarını değiştirmeye teşvik etmeyi hedefleyen bu küçük, sembolik hareket çevremizin, doğamızın korunmasına katkıda bulanabilir. ‘'Temiz bir çevre için bez çanta ve file kullanalım'', ‘'Kendi fileni kendin ör'', ‘'Kendi bez çantanı kendin tasarla ve dik'' diyerek alışverişlerde bez çanta, file, kese kâğıdı kullanımının farkındalığını artırmak istiyoruz. Bu nedenle de Çevre Çalışma Grubu olarak, mahalle meclisleri, halk merkezleriyle işbirliği yaparak file örme ve bez çanta dikme, kreş ve anasınıfı öğrencileriyle bez çantaların yüzeylerini boyama çalışmaları yapacağız. Naylon poşetlerin çevre, sağlık açısından zararlarını anlatan, doğada yok oluş sürelerini belirten görsel anlatımlar, ilgili karikatürleri el broşürü olarak basıp dağıtacağız. Sosyal medya sayfamızdan bez çanta modelleri ve dikimi, file örgü videolarını yayınlayacağız. Doğal kaynak/hammadde korunumu ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması amacıyla geri dönüştürülmüş madde ve malzemelerden üretilmiş ambalajlar kullanmaya özen gösterilmesini destekleyeceğiz. Ayrıca, belediyelerin Katı Atık Geri Dönüşüm tesislerinde ayrıştırma ile ilgili harcadıkları zamanı ve enerjiyi aza indirmek, evsel kaynaklı ambalaj atığının toplama miktarını artırmak amacıyla kaynakta ayrı toplama sisteminin yaygınlaşması için, ilgili eğitimlere önem vereceğiz. Plastik poşetlere 'hayır', kâğıt ve bez çantalara, yerinde ayrıştırmaya 'evet' diyoruz" diye konuştu.