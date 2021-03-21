Temiz enerji Tepebaşı'nda yaygınlaşıyor

Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji çalışmaları uyguladığı merkezleri arasına Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun da katılması için çalışmalara başladı.

Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji çalışmaları kapsamında ana hizmet binası da dahil olmak üzere merkezlerinde hayata geçirdiği güneş enerji santralleri ile temiz enerji üreterek tasarruf sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Sakintepe Mahallesi'nde bulunan Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun da çatısına güneş enerji santrali kurulması için çalışmalar başladı. Tepebaşı Belediyesi'nin başvurusu sonrasında 'Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı' yetkilileri, 2020 yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında "Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Verimli Soğuk Hava Deposu" projesi için kabul öncesi ön inceleme çalışması yaptı.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, incelemede bulunan yetkililere Sakintepe Soğuk Hava Deposu hakkında bilgi verdi. Belediye yetkilileri, Tepebaşı'ndaki üreticilere hizmet veren merkezin çatısına yerleştirilecek güneş panelleri ile elektrik üretileceğini, üretim fazlası elektriğin şebekeye verilmesinin planlandığını kaydetti. Yapılacak dönüşüm ile Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun giderleri arasında başı çeken elektriğin güneş enerjisinden üretilerek tasarruf edilmesi hedefleniyor.