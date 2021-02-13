Temizlenen parkta yine aynı görüntüler

Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Kent Ormanı, temizlenmesinin ardından sorumuz kişi veya kişiler tarafından yine adeta çöplüğe döndü.

Eskişehir'in akciğerleri olarak bilinen Kent Ormanı'nın tepki çeken poşet, ambalaj, teneke ve alkollü içecek şişeleri ile kirletilmesi yaklaşık bir ay önce İhlas Haber Ajansı tarafından haber konusu olmuş, görevliler tarafından temizlenen ormandan 50 çuval çöp çıkmıştı. Temizliğin ardından sadece bir ay geçmesine rağmen Kent Ormanı yine çöplüğe döndü. Özellikle alandaki ağaçların dibine atılan alkollü içecek şişeleri adeta pes dedirtti. Şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan Eskişehir Kent Ormanı'nın sorumuz kişi veya kişiler tarafından oluşturulan kötü görüntüsü hayrete düşürdü.