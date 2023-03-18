Tencere satan esnafın Ramazan ayıyla ilgili ticari bir beklentisi kalmadı

Eskişehir'de toplu iftarlarda dağıtılacak yemekler için kullanılan büyük tenceri satan esnaf, eskisi gibi Ramazan öncesi pek satış beklentilerin olmadığını, işlerinde düşüş yaşandığını anlattı.

Ramazan ayına sayılı günler kala toplu alanlarda yapılacak iftar planlamaları yapılmaya başlandı. Esnaf da, cami gibi herkese açık yerlerde dağıtılacak yemeklerin pişirilmesi için önemli bir ihtiyaç olan büyük tencereler için stoklarını hazırladı. Eskiden iftar saatlerinin erken olması sebebiyle vatandaşların orucunu açmak için lokantalara gittiğini ve buna bağlı olarak işletmelerin büyük tencere taleplerinin yüksek olduğunu aktaran esnaf, saatlerin değişmesiyle birlikte artık insanların sofralarını evde kurmaya başladığını ve lokantaların tencere ihtiyacının azaldığını belirtti. Bunun dışında değişken piyasaya bağlı olarak vatandaşların ve işletmelerin ellerindeki ürünleri değerlendirmeye çalıştığına dikkat çeken esnaf, artık Ramazan ayıyla ilgili ticari bir beklentileri olmadığını dile getirdi.

“Şu ana kadar benden Ramazan dolayısıyla toplu tüketim amaçlı tencere soran olmadı”

Eskişehir'de esnaflık yapan Mete Kurtçu, son 5-10 yıldır Ramazan aylarında işlerinin etkilenmediğini söyledi. Eskiden Ramazan yaklaştığı zaman işlerinin arttığını ve yoğunluk yaşandığını ifade eden Kurtçu, “Son 5-10 senedir Ramazan bizleri etkilemiyor. Eskiden lokantalar daha fazla tadilata girerlerdi, 1 ay boyunca hazırlık yaparlardı ve eksikliklerini isterlerdi. Ancak son zamanlarda böyle bir şey mevcut değil. Geçtiğimiz yıllarda iftar saati erken olduğu için iş yerlerinden çıkanlar eve gitmeden direkt olarak bir lokantaya oturarak orucunu açardı. O zaman bizim işlerimiz iyiydi çünkü lokantacılar sürekli bizden bir malzeme alırdı. Şimdi ise herkes iftarını evde yaptığı için Ramazan bizim işlerimizi etkilememeye başladı. Fiyatların da sürekli güncellenmesi sebebiyle vatandaşlar ellerindeki tencereleri değerlendiriyorlar. Onları idare etmeye çalışıyorlar, tamir ettiriyorlar ve bir parçası eksikse onu temin ediyorlar. Şu ana kadar benden Ramazan dolayısıyla toplu tüketim amaçlı tencere soran olmadı. Artık bizim bu konuda ticari bir beklentimiz yok. Bir de vatandaşlar aldıkları tencereleri ömürlük kullanıyorlar. Bizim tencerelerimiz paslanmaz çelik olduğu için herhangi bir bozulma veya başka bir şey yapmıyor. Dolayısıyla torundan toruna kalıyor, insanların tencere almasına da gerek kalmıyor. Artık yeni bir cami veya işletme açılırsa bizim işlerimizde hareketlilik olur” dedi.