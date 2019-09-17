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Tenis şenliği sona eriyor

Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu “Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği” final karşılaşması ile sona eriyor.


Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen “Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği”, 2-15 Eylül tarihleri arasında Organize Sanayi Tenis Kortları sahasında gerçekleştirildi. Tenis şenliğinin final karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü saat 17:00'de Odunpazarı Belediyesi Şehit Turgay Topsakaloğlu Spor Parkında oynanacak. Final karşılaşmasının ardından saat 18:00'da dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.

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