Tenis şenliği sona eriyor

Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen “Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği”, 2-15 Eylül tarihleri arasında Organize Sanayi Tenis Kortları sahasında gerçekleştirildi. Tenis şenliğinin final karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü saat 17:00'de Odunpazarı Belediyesi Şehit Turgay Topsakaloğlu Spor Parkında oynanacak. Final karşılaşmasının ardından saat 18:00'da dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.