Berrin Akpınar, tenisçi dirseğinde tedavi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Tenisçi dirseği hakkında açıklamalarda bulunan Akpınar, "Tenisçi dirseği kol kemiğinin dirseğe uzanan alt ucunun dış tarafına (lateral epikondil) bağlanan el bileğini yukarı kaldıran kasların tendonlarının kronik incinmesidir. Bu adı almasının sebebi ilk ve en sık olarak tenis oynayan kişilerin raketi el bilekleri ile sıkı kavrayarak tenis oynarken sıkça el bileklerini zorlayarak kullanmalarıdır. Tenis oynayanlar dışında el bileğinin tekrarlayıcı yukarı kaldırma, avuç içini yukarı çevirme ve yumruk sıkma hareketlerini yapanlarda görülür. Görülme sıklığı yüzde 1-3'dür. Özellikle orta yaşta meydana gelen ve sık görülen bir rahatsızlıktır" ifadelerini kullandı.

Tenisçi dirseğinde istirahat ve kriyoterapi cihazı uygulaması

Tenisçi dirseğinde kriyoterapi cihazı uygulaması hakkında bilgi veren Akpınar, “Ağrıya neden olan aktivitelerden kaçınmak tedavide ilk hedeftir. Şikayete neden olacak aktiviteleri kısıtlamak veya modifiye etmek gereklidir. Aktivite sonrası soğuk uygulama soğuk jel paketler vasıtasıyla yapılabilir. Ayrıca kriyoterapi denilen sıvı nitrojenin havayı çok düşük derecelere soğutarak uygulandığı yöntemle hem ağrı azaltılabilir hem de yangı yatıştırılabilir ki rahatlatıcı etki yanında bu tedavinin iyileştirici etkisi bulunmaktadır” dedi.

ESWT ile tedavi edilebiliyor

“ESWT tedavisi, tenisçi dirseğinde hızlı bir ağrı azalması sağlamaktadır" diyen Akpınar "Şok dalga tedavisi akut ve kronik durumlarda kas iskelet sistemindeki ağrılı noktalara ses dalgası ile yüksek enerji taşıyan bir tedavi yöntemidir. Bu enerji kemik, tendon ve diğer yumuşak dokularda rejenerasyon ve tamir sürecini destekler. Uygulanan bölgede kan akımı artar ve iyileşme süreci desteklenmiş olur. Bir takım kimyasal olayları baskılamak suretiyle ağrıyı gidererek ve kronik yangıyı baskılayarak yenilenme sürecini başlatarak tenisçi dirseğinde oldukça hızlı bir ağrı azalması yanında tam tedavi olanağı da sunar" şeklinde konuştu.

PRP enjeksiyonu ile kortizon uygulamasının dezavantajından korunun

PRP tedavisinin tenisçi dirseği üzerinde sağlamış olduğu etkiye değinen Akpınar, “PRP yani trombositten zengin plazma, kişinin kendi kanından hazırlanan ve tıbbın birçok alanında iyileşmeyi uyarmak ve düzenlemek için kullanılan bir yöntemdir. Trombositlerin asıl görevi bir yaralanma olduğu anda meydana gelen kanamayı durduran pıhtıyı oluşturmaktır. Ayrıca dokunun onarımı ve iyileşmesine katkıda bulunan büyüme faktörlerini içerir. Bu büyüme faktörleri dirseğe edildiğinde vücudun kendi iyileşme mekanizmalarına destek olarak hasarlı tendonun tamirine yardımcı olurlar. Kortizon uygulamasının dezavantajından kaçınmak amacıyla tedavi sürecinde düşünülmesi gereken bir seçenektir" dedi.

Yüksek yoğunluklu lazer tedavisi ile hasarlı hücreler yenileniyor

“Laser tedavisi ağrıyı azaltmak yanında iyileşme sürecini de destekleyen etkin bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır” diyen Akpınar, "Enflamasyonu azaltıp ağrıyı gidermede oldukça etkin bir fizik tedavi metodudur. Derin dokuda termal ve kimyasal bir takım etkiler meydana getirerek kan akımında artış yapmak ve hücre metabolizmasını hızlandırmak suretiyle kollajen üretimini artırarak zedelenmiş tendon tamiratına olanak sağlar. Dolayısı ile ağrıyı azaltmak yanında iyileşme sürecini de destekleyen etkin bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkar “ ifadelerini kullandı.

Tenisçi Dirseğinde Egzersiz Önemli !

Tenisçi dirseğinde egzersize dikkat çeken Akpınar, “Önkol germe ve güçlendirme egzersizlerinin el bileğini yukarı kaldıran kaslar üzerine binen basıncı azaltmada etkinliği gösterilmiştir. Eksantrik egzersiz adı verilen kas kasılırken boyunun uzadığı tip egzersizler özellikle tendon iyileşmesinde temel niteliğindedir. Doğru bir dirsek fonksiyonu elde etmede kürek kemiği çevresindeki kasların gücü de önemlidir. Alt trapz, serratus anterior ve rotator kaf kaslarının güçlendirilmesi de egzersiz programına dahil edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Tenisçi dirseğinde ortez kullanımı

Tenisçi dirseğinde ortez kullanımına dikkat çeken Akpınar, “Ortez kullanımı, lateral epikondildeki gerginliği azaltmaya yarayan ve aktivite esnasında kullanılacak dirseğe epikondil bandı uygulaması ağrıyı azaltır, iyileşmeyi destekler. Aşırı zorlayıcı ve tekrarlayan dirsek ve el-el bilek hareketlerinden kaçınılmalıdır. Aktivite öncesinde iyice ısınma yapılmalıdır. Bez sıkma, cam silme, kavanoz açma, tornavida sıkma gibi ev işleri arada dinlenerek-örneğin saat başı 15 dakika ara vererek yapılmalıdır. Yumruk sıkmamaya, cisimleri kavrarken aşırı sıkı kavramamaya çalışılmalıdır. Cisimleri kavrarken avuç içinin yukarı bakacak pozisyonda olmasına dikkat edilmelidir. Bilgisayarda fareyi kullanırken çok sıkı tutulmamalıdır. Küçük olmamasına, avuç içini dolduracak büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.