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Tepabaşı'nda budama eğitimleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından verilecek olan Meyve Bahçelerinde Budama Teknikleri Eğitimi için kayıtlar başladı.


Tepebaşı Belediyesi Kırsal İşler Müdürlüğü tarafından Meyve Bahçelerinde Budama Teknikleri Eğitimi düzenlenecek. 26-27 ve 28 Kasım tarihlerinde Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde, 09.00-16.00 saatleri arasında 2 gün teorik ve 1 gün pratik olmak üzere 3 günlük düzenlenecek eğitim ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Meyve bahçesi tesisi, budama ve terbiye sistemleri ile meyvecilikte aşılama teknikleri gibi konuların işleneceği eğitimde, örnek bahçe gezisi ve budama uygulamasıyla sona erecek.


Öte yandan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kayıtların başladığını ve eğitime katılmak isteyenlerin kesin kayıt yaptırması gerektiğine dikkat çekerek, konu hakkında ayrıntılı olarak bilgi almak isteyen vatandaşların Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine ulaşabileceklerini bildirdi.

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