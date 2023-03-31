Tepebaşı 5 bin depremzede için sahur ve iftar sofrası kuruyor

Tepebaşı Belediyesi, deprem felaketinin ardından bölgede yaptığı yardım faaliyetlerini sürdürürken Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 bin depremzede vatandaş için sahur ve iftar sofraları ile bereketi paylaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının bereketini yansıtan kardeşlik sofralarını Hatay'da depremzede vatandaşlar için de kurdu. 11 ili vuran depremlerin ardından bölgede yaptığı yardım faaliyetlerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren gerek arama-kurtarma, gerekse yardım tırlarıyla bölgeye destek olmuştu. Tepebaşı Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur yemeği ile Hatay Arsuz'da vatandaşları bir araya getiriyor. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan sahur ve iftar öğünleri, günlük 5 bin vatandaşa ulaştırılıyor. Tepebaşı Belediye personeli tarafından hazırlanan öğünler Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar yemeği olarak Hataylılara ikram edilecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin sofralarında sahur ve iftar yapan depremzede vatandaşlar da Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor.