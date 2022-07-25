Tepebaşı afet birimi göreve hazır olacak

Tepebaşı Belediyesi ülke genelinde meydana gelen sel, yangın gibi afetlerde bölgelere ulaştırdığı ekipleri ile yaraların sarılmasına destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede görevlendirilen personel de belediye bünyesinde oluşturulan afet birimine gönüllü olarak katılırken, alacakları eğitimler ile de daha etkili bir mücadele sürdürecek. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da afet biriminde yer alan personel ile bir araya gelerek, yapılacak çalışmaların Tepebaşı yardım ekiplerinin daha sağlıklı ve verimli çalışması adına önemli olduğunu ifade etti. Toplantıya, Tepebaşı Belediyesi'nin afet konusundaki paydaşları Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) temsilcileri de katıldı.

“Hazır ve tedbirli olmak önemli”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, afet biriminin bölgeye oldukça faydalı olacağını dile getirdi. Başkan Ataç, “Allah göstermesin bu tip afetler meydana geldiğinde bir ekibimizin olması çok önemli. Hem belediyemize hem de bölgemize fayda sağlayacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Hazır ve tedbirli olmak önemli, AKUT ve DAK temsilcilerine de verdikleri katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çalışmada Tepebaşı Belediyesi afet birimi ekibi, bir eğitim müfredatından geçirilerek AFAD Akreditasyonu da alacağı belirtildi.