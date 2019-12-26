Tepebaşı ailesi yılbaşı etkinliğinde buluştu

Buluşmada personele seslenen Başkan Ataç, “2020 yılında da Tepebaşı Belediyesi, son sürat ile başarılı çalışmalarına devam edecek. Diliyorum daha başarılı işler ortaya koyacağız ve hem halkımızın hem de bizlerin yüzü gülecek” dedi.

Tepebaşı Belediyesi personeli her yıl gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl kutlamasında bir araya geldi. Altınsaray Davet Salonu'nda düzenlenen yeni yıl kutlamasında Tepebaşı Belediyesi'nin birimlerinde çalışan personeller, aileleri ile bir araya gelerek başarılı bir yılın yorgunluğunu attı. Gecede Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlar buluştu.

“Daha başarılı işler ortaya koyacağız”

Gecede bir konuşma yaparak Tepebaşı Belediyesi çalışanlarının yorucu, yoğun ve başarılı bir sene geçirdiğini ifade eden Başkan Ataç, “Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Bakın, 31 Mart seçimlerinin ardından 9 ay gibi bir zaman geçti. 2019 yılını yoğun, yorucu ama başarılı bir şekilde geride bırakıyoruz. Eskişehir'imize etrafındaki illerden pek çok vatandaşımız günü birlik ziyarete geliyor. Eskişehir'de insanlarımızın özgürce yaşaması, herkesin birbirine gösterdiği hoşgörü diğer illerde yaşayan vatandaşlarımıza cazip geliyor. Buradan kendi kentlerine döndüklerinde ise aynı hoşgörüyü göremiyorlar. Böylelikle Eskişehir civarında da bir değişim başladı. Örneğin 42 yıl sonra CHP, Kütahya'da bir milletvekilliği kazandı. Eskişehir'in etrafındaki illere baktığınızda, onlara ışık saçtığımızı anlıyoruz. İl sınırımızda olan Ankara'da, Bolu'da, Bilecik'te de öyle oldu. Son seçimler gösterdi ki Eskişehir'in ışığı artık çevresine yayılıyor. Hepimizin 20 yıllık emeği var ortada ve boşa gitmiyor. Vatandaş verilen hizmetten memnun ise bunun önüne hiçbir şey geçemez. Halkımız da Tepebaşı'nda yaşattığımız değişimin farkında. Buradan hem Tepebaşı Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarıma hem de bizim yaptığımız işlerin farkında olan tüm Tepebaşı halkına minnetlerimi, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. 2020 yılında da Tepebaşı Belediyesi, son sürat ile başarılı çalışmalarına devam edecek. Diliyorum daha başarılı işler ortaya koyacağız ve hem halkımızın hem de bizlerin yüzü gülecek” ifadelerini kullandı.

“Tepebaşı'na hayat veren bir başkanımız var”

Buluşmada söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise “Tepebaşı'nda öyle bir başkanımız var ki. ‘Hayat Tepebaşı'nda' dedirten, Tepebaşı'na hayat veren bir başkanımız var. 2019 yılını geride bırakıyoruz. Ülkede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umutsuzluğa asla yer vermeyeceğiz. Biz Eskişehir olarak her zaman mutluluk ve huzurun örnek bir şehri olduk. 2020 yılının da mutlu, huzurlu, özgürlüklerimizden endişelenmeyeceğimiz, ekonomik sıkıntılar yaşamayacağımız, güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve Milletvekili Süllü, Tepebaşı Belediyesi'nden emekli olan personellere teşekkür plaketi takdim etti. Gece daha sonra personel için düzenlenen sürpriz çekilişler, ses sanatçısı Armağan Çakır ve Salim Özkara'nın şarkıları ile devam etti.